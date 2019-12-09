Беларусь через суд выбивает долги российских предприятий на сумму $130 млн.

Генпрокуратура Беларуси занимается вопросами просроченной задолженности российских предприятий перед белорусскими партнерами уже на протяжении 5 лет. За это время удалось вернуть в товарно-хозяйственный оборот государства более $100 млн.

Об этом сегодня сообщил Генпрокурор РБ Александр Конюк после совещания, которое проходило в посольстве Беларуси в Москве.

Он сообщил, что в настоящее время поданы 400 исков на общую сумму более $130 млн.

"Заявлено более 400 исков на сумму более $130 млн. Нам удалось вернуть в товарно-хозяйственный оборот государства более $100 млн.», - цитирует Конюка госагентство БелТА.

Наиболее серьезная задолженность остается перед предприятиями Минпрома Беларуси и концерна "Белнефтехим", отметил генпрокурор.

По данным Белстата на 1 октября текущего года, задолженность российских предприятий перед белорусскими субъектами хозяйствования составила $2,116 млрд. При этом просроченная дебиторская задолженность российской стороны на эту дату сложилась на уровне $147,6 млн. За январь-сентябрь текущего года она снизилась на $1,7 млн, или на 1,1%.