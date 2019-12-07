Лукашенко покинул резиденцию Путина без заявления для прессы

В Сочи закончились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые продлились более пяти часов.

Лукашенко и Путин провели переговоры с участием делегаций от обеих стран, после чего перешли к общению в формате тет-а-тет.

Как сообщают СМИ, Лукашенко уехал из сочинской резиденции «Бочаров ручей» президента России без заявления для журналистов.

При этом в зале пресс-конференций в резиденции были подготовлены трибуны и флаги на случай, если президенты захотят выступить с сообщениями для прессы.

Итоги переговоров подвел глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин

«По целому ряду направлений, по сельском хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьёзного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьёзно сближены», - сказал Орешкин.

Он сообщил, что 20 декабря в Петербурге пройдет еще один раунд переговоров Путина и Лукашенко.