Последнее обновление: 07.12.2019 22:26

Лукашенко покинул резиденцию Путина без заявления для прессы

В Сочи закончились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые продлились более пяти часов.

Лукашенко и Путин провели переговоры с участием делегаций от обеих стран, после чего перешли к общению в формате тет-а-тет.

Как сообщают СМИ, Лукашенко уехал из сочинской резиденции «Бочаров ручей» президента России без заявления для журналистов.

При этом в зале пресс-конференций в резиденции были подготовлены трибуны и флаги на случай, если президенты захотят выступить с сообщениями для прессы.

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«По целому ряду направлений, по сельском хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьёзного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьёзно сближены», - сказал Орешкин.

Он сообщил, что 20 декабря в Петербурге пройдет еще один раунд переговоров Путина и Лукашенко.

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