Последнее обновление: 09.12.2019 09:28

Протестующие в Минске передали в посольство РФ резолюцию против интеграции

В Минске в воскресенье, 8 декабря, продолжались протесты против соглашения об углубленной интеграции с Россией. На Октябрьской площади по данным наблюдателей правозащитного центра "Весна" собрались около 600.

Протестующие приняли резолюцию, в которой высказали "категорический протест" против углубленной интеграции с Россией и заявили о незаконности любых соглашений, которые заключат представители правящих режимов обеих стран. Активисты также призвали международное сообщество проявить солидарность и ввести "дополнительные санкции" в случае подписания интеграционных документов.

«Белорусскому народу нужны не какие-то союзы со страной-агрессором, а возвращение прав и свобод, гарантированных нашей Конституцией, в том числе — право выбирать власть. У белорусского народа хватит сил защитить независимость и добиться возвращения своих прав и свобод», — говорится в резолюции.

Против кого должны быть введены штрафные меры, не уточняется.

Затем митингующие отправились шествием по проспекту к посольству России, где передали резолюцию дежурному милиционеру, так как никто из сотрудников посольства к протестующим не вышел.

Организаторы призвали протестующих собраться на очередную акцию протеста 20 декабря, когда будет походить очередной раунд переговоров Путина и Лукашенко.

Прошедшие в субботу и воскресенье акции не были согласованы с властями. На данный момент о каких-либо задержаниях не сообщается.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование