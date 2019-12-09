Протестующие в Минске передали в посольство РФ резолюцию против интеграции

В Минске в воскресенье, 8 декабря, продолжались протесты против соглашения об углубленной интеграции с Россией. На Октябрьской площади по данным наблюдателей правозащитного центра "Весна" собрались около 600.

Протестующие приняли резолюцию, в которой высказали "категорический протест" против углубленной интеграции с Россией и заявили о незаконности любых соглашений, которые заключат представители правящих режимов обеих стран. Активисты также призвали международное сообщество проявить солидарность и ввести "дополнительные санкции" в случае подписания интеграционных документов.

«Белорусскому народу нужны не какие-то союзы со страной-агрессором, а возвращение прав и свобод, гарантированных нашей Конституцией, в том числе — право выбирать власть. У белорусского народа хватит сил защитить независимость и добиться возвращения своих прав и свобод», — говорится в резолюции.

Против кого должны быть введены штрафные меры, не уточняется.

Затем митингующие отправились шествием по проспекту к посольству России, где передали резолюцию дежурному милиционеру, так как никто из сотрудников посольства к протестующим не вышел.

Организаторы призвали протестующих собраться на очередную акцию протеста 20 декабря, когда будет походить очередной раунд переговоров Путина и Лукашенко.

Прошедшие в субботу и воскресенье акции не были согласованы с властями. На данный момент о каких-либо задержаниях не сообщается.