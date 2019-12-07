Лукашенко просит у Путина только равных условий

В протокольной части с президентом РФ в Сочи Лукашенко попросил о равных условиях для субъектов хозяйствования.

"Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, - люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия - больше ничего не надо", - сказал Лукашенко.

"Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не зададим основу наших отношений. Вы как ученый, кандидат экономических наук понимаете это не хуже меня. Вот единственная проблема, над которой в принципе работают наши правительства. Мы собрались для того, чтобы решить эти вопросы", - продолжил Лукашенко.

«Я вот сейчас смотрел телевидение, все каналы российские пересмотрел, другие перечитал телеграм-каналы, как модно сейчас. Все задаются вопросом в России: а что Лукашенко, с чем он туда едет, с чем он приехал вообще? Я скажу, Владимир Владимирович, мы действительно немало сделали, но мало говорим о том, что сделали, а надо было бы", - отметил белорусский правитель.