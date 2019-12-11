США станут чистым экспортером нефти в 2020 году

Управление энергетической информацией США (EIA) сообщило во вторник, что впервые за историю деятельности агентства Соединенные Штаты в 2020 году смогут стать чистым экспортером нефти и топлива в связи с большим ростом добычи, который резко снизил зависимость от иностранной нефти.

Добыча нефти в США, как ожидается, вырастет на 930.000 баррелей в сутки до рекордных 13,18 миллиона баррелей в сутки в следующем году, что немного ниже предыдущего прогноза по росту в 1 миллион баррелей в сутки, передает Reuters.

Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов в 2020 году, как ожидается, составит в среднем 570.000 баррелей в сутки, сообщило EIA.

Добыча сланца в США за последнее десятилетие выросла, сделав страну крупнейшим производителем нефти в мире и крупнейшим экспортером со средним уровнем чуть менее 3 миллионов баррелей в сутки в этом году.

Как ожидается, добыча в 2019 году вырастет на 1,26 миллиона баррелей в сутки до рекордного уровня в 12,25 миллиона баррелей в сутки, сообщило EIA в своем ежемесячном Краткосрочном энергетическом прогнозе, что также несколько ниже предыдущего прогноза роста в 1,3 миллиона баррелей в сутки.

Агентство ожидает, что спрос на нефть и другие жидкие виды топлива в США в 2019 году вырастет на 80.000 баррелей в сутки до 20,58 миллиона баррелей в сутки, а в 2020 году - на 170.000 баррелей в сутки до 20,75 миллиона баррелей в сутки.

EIA повысило прогноз увеличения мирового спроса на нефть на 2020 год на 50.000 баррелей в сутки до 1,42 миллиона баррелей в сутки.

Большинство аналитиков ожидают замедления роста мирового спроса на нефть в 2020 году в связи с затянувшейся торговой войной между США и Китаем.