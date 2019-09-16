Последнее обновление: 16.09.2019 13:27

Число буровых установок в США снизилось четвертую неделю подряд

Категории: США Нефть

Американские энергетические компании сократили число нефтяных буровых установок четвертую неделю подряд на фоне снижения расходов производителями, которое провоцирует замедление роста добычи.

За неделю, завершившуюся 13 сентября, число буровых установок снизилось на пять до 733, самого низкого показателя с ноября 2017 года, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Число буровых на данный момент ниже прошлогоднего показателя в 867 установок.

Количество буровых установок, опережающий индикатор объема будущей добычи в США, снижается последние девять месяцев, поскольку независимые компании, занимающиеся разведкой и добычей, сокращают расходы на бурение новых скважин, сфокусировавшись на росте прибыли, а не увеличении добычи.

Цены на нефть резко выросли в понедельник, при этом Brent продемонстрировала рекордный внутридневной подъем со времен войны в Персидском заливе в 1991 году после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии в субботу, которые привели к сокращению объема мирового предложения примерно на 5%.

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