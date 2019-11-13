США к 2025 году обгонят Россию по объему добычи нефти и газа

Ежегодный рост добычи нефти и газа в США замедляется по сравнению с головокружительными темпами в предыдущие годы, но именно на США будет приходиться 85% роста мировой добычи нефти и 30% роста добычи газа на период до 2030 года.

Об этом говорится в ежегодном отчете Международного энергетического агентства.

К 2025 году общий объем добычи сланцевых нефти и газа в США превысит общий объем добычи нефти и газа в России.

К 2030 году, объем нефти, добываемой странами-участниками ОПЕК, снизится до 47% общего объема добычи в мире.