Последнее обновление: 13.11.2019 09:07

США к 2025 году обгонят Россию по объему добычи нефти и газа

Категории: США Нефть

Ежегодный рост добычи нефти и газа в США замедляется по сравнению с головокружительными темпами в предыдущие годы, но именно на США будет приходиться 85% роста мировой добычи нефти и 30% роста добычи газа на период до 2030 года.

Об этом говорится в ежегодном отчете Международного энергетического агентства.

К 2025 году общий объем добычи сланцевых нефти и газа в США превысит общий объем добычи нефти и газа в России.

К 2030 году, объем нефти, добываемой странами-участниками ОПЕК, снизится до 47% общего объема добычи в мире.

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