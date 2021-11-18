Последнее обновление: 18.11.2021 11:32

США попросили ряд стран высвободить часть нефти из стратегических резервов

Категории: США Нефть

Администрация президента США Джо Байдена попросила представителей ряда государств, являющихся крупными потребителями энергоресурсов, рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, США предлагают пойти на такой скоординированный шаг, чтобы обеспечить снижение стоимости энергоносителей и содействовать восстановлению мировой экономики.

По сведениям агентства, в последние недели «Байден и его ключевые помощники обсуждали этот вопрос с основными союзниками, включая Японию и Южную Корею, с Индией, а также с Китаем». Источники уточнили, что итоговых договоренностей пока не достигнуто.

«Никаких решений не приняли», - приводится в материале комментарий представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Он констатировал, что американская сторона, как сообщалось ранее, «проводит консультации с другими потребителями энергоресурсов», передает ТАСС.

По словам представителя СНБ, целью переговоров является «обеспечение того, чтобы мировые поставки энергоресурсов и их стоимость не затрудняли экономическое восстановление». «Нечего сообщить, помимо того, что идут консультации, мы рассматриваем ряд возможностей на случай, если потребуются какие-то действия», - отметил указанный сотрудник.

Ранее по теме


<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование