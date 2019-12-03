В ОПЕК говорят о конце «золотого века» сланцевой нефти в США

В США закончился «золотой век» добычи сланцевой нефти. Такой позиции придерживаются министры государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Представители стран-участниц нефтяного картеля считают, что в 2020 году показатели роста добычи сланцевой нефти в США замедлятся в сравнении с предыдущим периодом и существенно снизятся по сравнению с 2018 годом, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агентство, в сентябре добыча нефти в США достигла почти 17,5 млн баррелей в сутки, что на 1,3 млн баррелей в сутки больше, чем годом ранее. Объемы добычи сланцевой нефти, в начале 2020 года будут расти, а затем постепенно начнут снижаться.

Агентство отмечает, что нефтяные трейдеры и главы компаний не согласны с такими прогнозами. По предположениям Vitol Group, одного из крупнейших трейдеров в мире, добыча сланцевой нефти в США за год (декабрь 2019-2020 года) увеличится на 700 тыс. баррелей в сутки по сравнению с объемом за тот же период прошлого года (1,1 млн баррелей в сутки).

Несмотря на это, независимые компании испытывают трудности и заявляют о сокращении расходов, более крупные игроки, как Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, нарастят добычу в Техасе и Нью-Мехико.

Однако наиболее важной проблемой для ОПЕК является не сокращение объемов добычи сланцевой нефти в США, а рост производства топлива в Норвегии и Бразилии, который будет увеличиваться и на протяжении 2020 года.