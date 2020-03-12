Нефтедобытчики США грозят СА и России антидемпинговым расследованием по нефти

Американский Альянс производителей энергоносителей намерен провести расследование с целью установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и ряд других стран демпингом цен на нефть в ущерб конкурентам из США.

Об этом сообщил в среду в эфире телеканала Fox Business член исполнительного совета альянса Гарольд Хамм, глава компании Continental Resources и бывший советник президента США по энергетике, передает ТАСС.

По его версии, саудиты «сформировали одну команду с Россией и наводняют рынок нефтью, что является прямой атакой на американских производителей».

«Мы преодолевали такое и раньше, поэтому не станем терять время зря», - отметил Хамм, информировав, что он только что переговорил с советом директоров Альянса производителей энергоносителей, который объединяет более 10 тыс. американских добытчиков нефти и природного газа.

«Они пользуются охватывающей мир пандемией коронавируса, чтобы сосредоточить все силы на нашей индустрии и разорить ее», - утверждал Хамм. «Этому не бывать. Мы предпримем конкретные действия против них и проведем расследование на предмет демпинга со стороны этих двух стран и ряда других государств», - сказал он, выразив мнение, что Альянс производителей энергоносителей «в силах остановить» Эр-Рияд и Москву.

Ему был задан вопрос, как долго смогут продержаться американские производители нефти при нынешнем уровне нефтяных цен и при наличии у себя крупной задолженности.

«Индустрии наносится неоспоримый ущерб, и они знают это», - добавил Хамм, не дав прямого ответа на поставленный вопрос.