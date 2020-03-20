Минэнерго США запросило у Конгресса $3 млрд на закупку 77 млн баррелей нефти

Министерство энергетики США запросило у Конгресса 3 млрд долларов на закупку 77 млн баррелей нефти американского производства для стратегического нефтяного резерва страны.

Об этом заявил в четверг министр энергетики страны Дэн Бруйетт, передает ТАСС.

«Мы запросили у Конгресс выделить нам 3 млрд долларов на приобретение 77 млн баррелей нефти для стратегического нефтяного резерва», - отметил он.

Бруйетт напомнил, что в ходе первого этапа будет закуплено 30 млн баррелей, заявка была размещена в четверг. Соответствующие предложения от компаний должны быть поданы до 26 марта. Оплата за нефть будет производиться в течение 30 дней после выставления счета, хотя неясно, может ли он быть выставлен до поставок.

«Мы рассчитываем, что сможем начать закупать нефть примерно через две недели после выделения Конгрессом средств», - сказал Бруйетт.

Второй этап пройдет через 60-90 дней. «Мы действуем на пределе возможностей», - подчеркнул министр. По его словам, данный запрос имеет «действительно широкую поддержку» в Конгрессе. При этом ряд демократов выступает против такого решения.

Министр также пояснил, что основной целью принятого решения является пополнение резерва дешевой нефтью, а не оказание помощи нефтяным компаниям. «Это здравый смысл. Каждый, кто делал какие-либо личные инвестиции, знает, что вы делаете все возможное, чтобы скупать по низким ценам, а продавать по высоким», - пояснил глава ведомства.

Бруйетт также отрицал, что Соединенные Штаты вмешиваются в конъюнктуру нефтяного рынка, чтобы поднять цены на нефть. Указав на рост нефтедобычи в России и Саудовской Аравии, он утверждал, что цель принятых США мер заключается в том, чтобы «смягчить последствия подобных сбоев».

Ранее в четверг министр финансов Стивен Мнучин заявил, что порекомендует президенту США Дональду Трампу попросить у Конгресса 20 млрд долларов на закупку нефти для стратегического нефтяного резерва в течение десятилетия. Бруйетт сообщил, что ничего не слышал об этом предложении, и пообещал его обсудить с Мнучиным.

При сегодняшних ценах на 20 млрд долларов можно закупить более 800 млн баррелей нефти, что намного превышает максимальный объем стратегического нефтяного резерва страны в 713,5 млн баррелей. Американский стратегический нефтяной запас создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП.

В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительству.