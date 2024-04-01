Германия закрыла семь угольных электростанций после окончания зимнего сезона

Производители электроэнергии RWE и LEAG заявили, что семь угольных электростанций в Германии закрыли 31 марта.

После завершения зимнего сезона, на который немецкое правительство возобновило работу пяти угольных электростанций и позволило продолжить эксплуатацию еще двух, оператор RWE заявил, что не предполагает никаких нарушений в безопасности энергоснабжения в результате их закрытия.

Этот шаг означает, что около 2100 мегаватт мощностей по добыче бурого угля будут выведены из эксплуатации, сообщил оператор энергосистемы.

До конца июня Министерство экономики Германии должно предложить меры для компенсации дополнительных выбросов парниковых газов.

В своем заявлении депутат от проправительственной партии "Зеленых" Катрин Геннебергер заявила, что закрытие электростанций является "большим успехом для климатической справедливости и происходит с осознанием исторической и глобальной ответственности за достижение наших климатических целей".