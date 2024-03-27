США и Южная Корея хотят заблокировать поставки нефти в КНДР

США и Южная Корея создали новую рабочую группу, цель которой - помешать Северной Корее получать нефть в обход санкций ООН. Первое заседание Расширенной целевой группы по дезорганизации (EDTF) состоялось в Вашингтоне во среду, 27 марта, сообщает агентство Reuters.

"Нефть является важным ресурсом для ядерных и ракетных разработок Северной Кореи и ее военной мощи", - подчеркивается в заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи. В связи с этим Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность возможными поставками российской нефти в КНДР.

На встрече с участием более 30 чиновников из министерств и ведомств, отвечающих за дипломатию, разведку, санкции и морские поставки, обсуждались возможности прекращения незаконного сотрудничества Москвы и Пхеньяна. В качестве возможных мер рассматриваются вторичные санкции, а также привлечение к контролю частного сектора и третьих сторон.

В соответствии с санкциями, введенными Советом Безопасности ООН в отношении ядерных вооружений и ракетных программ Северной Кореи, стране разрешено импортировать только 4 миллиона баррелей сырой нефти и 500 000 баррелей нефтепродуктов в год.

Экспертная группа ООН, которая следит за выполнением санкций, заявила в этом месяце, что танкеры под флагом Северной Кореи, возможно, доставили более 1,5 миллиона баррелей нефтепродуктов в период с 1 января по 15 сентября прошлого года. Коммерческие спутниковые снимки показывают, что северокорейские нефтяные танкеры, в том числе некоторые суда, попавшие под санкции, в последние недели посещали российские порты.