Медведев видит единственный способ решить спор России и Украины по газу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телепрограмме «Вести в субботу» назвал единственный вариант, при котором Украина может получать российский газ напрямую по более низкой цене.

«Хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то «нулевому варианту», — заявил Медведев, которого цитирует ТАСС.

По словам Медведева, нравится ли Киеву это выражение или нет, но обе стороны должны прийти к обоюдовыгодному решению.

Премьер напомнил, что по реверсу Киев получает российский же газ, но гораздо дороже, чем мог бы получать напрямую.

«Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже, но для этого нужно договориться», — отметил премьер РФ.