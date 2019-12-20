Последнее обновление: 20.12.2019 14:19

Путин: Россия стремится к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной.

"Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил Путин.

Как сообщает ТАСС, Путин провел встречу с первым вице-премьером РФ Антоном Силуановым и «лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком», чтобы обсудить газовый контракт с Украиной.

Газовый контракт с Украиной оказался важнее переговоров с Лукашенко, оказавшемся вторым в очереди.

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