Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газу

Россия и Украина в четверг, 28 ноября, в Вене впервые после начала переговоров о продлении контракта на транзит газа провели двустороннюю встречу.

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины. Состоялся обмен предложениями по решению поставленных перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности об интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни", - говорится в совместном сообщении Министерства энергетики РФ и Газпрома.

«Встреча состоялась в рамках подготовки к подписанию договора о транспортировке газа через украинскую газотранспортную систему. Стороны обсудили возможность подписания договора согласно европейских правил и договорились активизировать работу. Переговоры будут продолжаться как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с Европейской стороной. Подписание долгосрочного договора на транспортировку газа в соответствии с европейским законодательством и на экономически обоснованных условиях – это вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Мы, как надежный партнер, должны обеспечить стабильность и бесперебойность транспортировки природного газа на европейские рынки", - говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В сообщении украинского министерства вообще не упоминается, что во время встречи обсуждали прямые поставки российского газа в Украину. Раньше премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что переговоры по этой теме с Москвой не ведутся.

На следующей неделе может состояться трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита газа через Украину.