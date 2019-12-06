Отказ РФ от транзита газа через Украину больнее всего ударит по Греции

Европа хорошо подготовилась к возможному прекращению транзита российского газа через Украину с января 2020 года и нынешней зимой не будет мерзнуть даже в случае сильных холодов. При этом рост цен на голубое топливо в большинстве государств ЕС окажется относительно умеренным, сильное подорожание грозит лишь трем странам, но одна из них может пострадать весьма серьезно.

К таким выводам пришли сотрудники Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (EWI), передает DW.

Так, в случае прекращения украинского транзита, газ подорожает в январе в Германии, Дании, Нидерландах, Чехии и Швеции на 5%, в Бельгии, Великобритании, Ирландии и Франции - на 3%, в Словакии и Венгрии - на 4%. В Италии и Хорватии цены вырастут на 9%, в Австрии и Словении - на 10%.

В Румынии цены подскочат на 18%, в Болгарии - на 24%, в Греции - на 45%, хотя эта страна и обладает терминалом по приему СПГ, который в сценарии EWI будет работать на полную мощность.

Если же в январе ударят еще и сильные морозы, то цена на газ в Греции подскочит и вовсе на 56%.

Прекращение поставок российского газа по украинскому маршруту на 3 месяца обернется для европейских потребителей дополнительными расходами в 1,5 миллиарда евро, которые в случае холодной зимы могут вырасти до 2,1 миллиарда евро.

Мощностей газопроводов "Ямал -Европа" (через Беларусь и Польшу в Германию) и "Северный поток" (по Балтийскому морю в Германию) не хватит Газпрому для того, чтобы восполнить потери от прекращения украинского транзита и полностью выполнить свои контрактные обязательства.

Из-за сокращения экспортных объемов Газпром недополучит в первом квартале 2020 года 3,4 миллиарда евро.

Украина за три месяца недополучит в виде транзитных сборов 0,5 миллиарда евро.