Последнее обновление: 29.12.2019 07:55

Тексты соглашений между РФ и Украиной по транзиту газа пока не согласованы

Российская и украинская стороны на переговорах в Вене к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа. Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев

«Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров на выполнение подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений, по состоянию на данный момент, нет», - сообщил Коболев, передает ТАСС.

Глава НАК отметил, что на переговорах обсуждаются три документа. Один из них - соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины ОГТСУ и «Газпромом» - определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами. Кроме того, стороны работают над согласованием договора об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», а также мирового соглашения, согласно которому обе компании признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Переговоры между делегациями России и Украины в Вене продолжаются с четверга.

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