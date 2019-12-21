Газпром выплатит Нафтогазу Украины $3 млрд. по Стокгольмскому арбитражу

Газпром, согласно решению Стокгольмского арбитража, выплатит Нафтогазу Украины $3 млрд., сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Как сообщалось, вечером 230 декабря на переговорах в Минске Украина и Россия согласовали новый транзитный газовый контракт, а также об урегулировании взаимных финансовых претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями … Благодаря этим договоренностям Украина получит $3 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража», — цитируют Ермака украинские СМИ. Он отметил, что речь идет именно о денежной выплате.

Офис президента Украины обещал обнародовать детали переговоров в субботу 21 декабря. В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что контракт будет заключен на пять лет.

Козак также отметил, что стороны урегулировали взаимные претензии по газу: больше не будет судебных исков.