Путин пообещал бизнесменам ФРГ продолжать транзит газа через Украину

Россия будет поставлять газ в Европу через территорию Украины и после запуска спорного газопровода "Северный поток - 2", который напрямую свяжет Россию с Германией.

Запуск нового газопровода отнюдь не означает, что Россия прекратит транзит газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с немецкими топ-менеджерами в Сочи в пятницу, 6 декабря.

Представители немецкой экономики также настаивали на сохранении транзита российского газа через Украину.

"Время истекает. Важно сохранить газовый транзит через Украину, потому что это обеспечит долгосрочные и надежные поставки российского газа в Европу. На фоне роста потребности в газе необходимы оба газопровода - и через Балтийское море, и через Украину", - сказала заместитель председателя Восточного комитета немецкой экономики Катрина Краас-Мюльхойзер, передает DW.

На встрече с немецкими бизнесменами Путин настаивал на том, что "Северный поток - 2", строительство которого должно быть завершено к концу 2019 года, является "чисто коммерческим проектом", в котором правительство РФ не участвует. "Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности", - уверял собеседников российский президент.