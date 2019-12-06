Последнее обновление: 06.12.2019 08:51

Россия назвала сроки новых переговоров по транзиту газа через Украину

Переговоры России, Украины и Евросоюза по газу могут пройти на следующей неделе. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

Изначально встреча должна была пройти 5 декабря. Однако, Минэнерго Украины подтвердили, что этот раунд переговоров не состоится. В министерстве отметили, что «дата не подтверждена».

По словам Новака, стороны могут встретиться «в любом момент»: главным условием является то, чтобы «Газпром» и «Нафтогаз» подготовили бумаги, необходимые для заключения соглашения, передает ТАСС.

При этом компании должны решить два вопроса — это «урегулирование задолженности» и «судебные споры», сказал российский министр энергетики. Главное, чтобы «стороны были нацелены», уточнил он.

Транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает 31 декабря 2019 года. Ранее Россия, Украина и Евросоюз провели несколько раундов переговоров для дальнейшего разрешения вопроса, однако конкретных договоренностей достичь не удалось.

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