Оппозиция готова выйти на акцию в поддержку Лукашенко под красно-зеленым флагом

Белорусская оппозиция провела сегодня, 11 декабря, мероприятие, которое скорее свойственно идеологическому управлению администрации президента: совещание по проведению кампании в защиту независимости Беларуси.

Речь идет о продолжении серии акций, начатой 7-8 декабря и призванной оказывать поддержку Лукашенко на очередных переговорах с руководством РФ, включая запланированные на 20 декабря переговоры и анонсированные Лукашенко последующие встречи с премьером и президентом РФ еще до конца текущего года.

На совещании присутствовали более 30 человек, в том числе руководство большинства оппозиционных партий и движений: Партии БНФ, КХП-БНФ, Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), партии «Зеленые», движения «За Свободу», оргкомитетов по созданию партий «Белорусская христианская демократия» и «Народная грамада», объединения экс-кандидатов в депутаты «Молодежный блок», гражданских кампаний «Европейская Беларусь» и «Свежий ветер».

«Собравшиеся поддержали идею проведения акции в защиту независимости 20 декабря, а также обсудили варианты проведения широкомасштабной кампании в поддержку независимости», - сообщает Белапан.

Независимость страны – безусловно, важное дело, когда действительно идет речь о возможной потере независимости страны. Но, вроде как, намедни Лукашенко публично заявил, что не собирается сдавать независимость синеокой и при нем живом (в смысле у власти) Беларусь не войдет в состав РФ.

Даже, если вдруг 20 декабря что-то пойдет не так и Лукашенко вдруг передумает и решит отдать Беларусь России, например, за будущую должность губернатора, то тогда появится повод выйти на акции протеста, требуя посадить его, Лукашенко, в тюрьму за измену Родине и сдачу суверенитета, превышения конституционных полномочий и т.д.

Если кто и должен оказывать Лукашенко поддержку во время проведения судьбоносных переговоров с руководством РФ, так те организации, которые годами кормятся с его руки: профсоюзы, БРСМ, Белая Русь и прочие лояльные режиму партии, которым в качестве оплаты позволяют провести в парламент 1-2 представителей.

Кстати, упомянутые организации и объединения могут на равных принять участие в акции, которую планирует белорусская оппозиция.

Так, глава «Молодого фронта» Денис Урбанович сообщил, что в данный момент занимается организацией встреч с представителями БРСМ и «Белой Руси» для возможной координации действий по вопросам независимости страны.

Экс-председатель ОГП Анатолий Лебедько заявил, что займется организацией встреч с членами правительства, в частности с премьером Сергеем Румасом и первым вице-премьером Дмитрием Крутым.

Неделю как не депутат Елена Анисим призвала «вынести за скобки» вопросы критики Лукашенко и сконцентрироваться на вопросах защиты независимости.

А еще «острые дискуссии вызвало предложение использовать на акции в том числе официальные красно-зеленые флаги».

Но круче всех, точнее «лукашистее» всех, показал себя… Павел Северинец. Он призвал не препятствовать людям, которые желают использовать официальную символику, а также избегать лозунгов, за которые может последовать уголовная ответственность.

Похоже годы затишья и забвенья сыграли с лидерами белорусской оппозиции злую шутку. И теперь ради того, чтобы оказаться в фарватере событий, почувствовать себя нужными и повести за собой те самые массы, которых так не хватало последние лет 8, они готовы даже встать на сторону последнего диктатора в Европе.

«Звучали предложения проведения акции в поддержку независимости с приглашением на нее музыкальных исполнителей, использованием светового оборудования, организацией звукового сопровождения, а также с формированием группы охраны», - говорится в статье.

А дешевый буфет будет ?

Итог острой дискуссии не менее сенсационен с точки зрения политического уклада в стране: постановили сформировать рабочую группу по вопросам организации акции и провести в субботу, 14 декабря, закрытое совещание без присутствия прессы.