Очередной конгресс за независимость Беларуси пройдет в феврале 2020 года. Соответствующее решение было принято 13 декабря на заседании совета конгресса.

Об этом сообщила председатель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) Елена Анисим, передает БелаПАН.

«Предварительная дата проведения в промежутке 16—23 февраля. Конкретную дату мы определим на следующем заседании совета 23 декабря», — сказала Анисим.

«Мы также решили, что надо привлекать к работе представителей политических партий. Поэтому на следующее заседание совета будем приглашать представителей партий, общественных кампаний, инициатив», — отметила она.

Первая сессия конгресса за независимость Беларуси прошла 21 декабря 2014 года. В ней приняли участие порядка 100 представителей ТБМ, Рады белорусской интеллигенции, Партии БНФ, ОГП, БСДП (Грамада) и некоторых других организаций.

Был принят манифест в поддержку независимости. В нем, в частности, подчеркивалось, что договор о создании Евразийского экономического союза несет новую угрозу независимости Беларуси, так как ряд его положений противоречат общепризнанным нормам международного права, Декларации о государственном суверенитете и Конституции Беларуси.

Вторая сессия конгресса состоялась 7 июня 2015 года, за три месяца до президентских выборов, при участии примерно 30 представителей политических сил и общественных движений. Общественно-политический форум был инициирован ТБМ и Радой белорусской интеллигенции.

В мероприятии приняли участие активисты Партии БНФ, создаваемого движения «За государственность и независимость Беларуси», Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Либерально-демократической партии Беларуси, Объединенной гражданской партии. Участники форума обсудили политическую ситуацию в мире и стране.