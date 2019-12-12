Российский ТНТ снял с эфира сериал с Зеленским «Слуга народа» после 1 дня показа

Российский телеканал ТНТ снял с эфира украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский, ставший в итоге президентом Украины. Телезрителям показали только три серии, причем из первой серии вырезали шутку про Путина.

По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как «хубло». Герой Зеленского удивляется: «Путин – Хубло?».

Представитель ТНТ утверждает, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий «Слуги народа» в эфире, использовав их как рекламу для раскрутки показа первого сезона на онлайновой платформе.

Между тем, в программе онлайновой платформы ТНТ сериал не значится, а смысла запускать сериал в онлайн никто не видит, поскольку сериал уже доступен в РФ в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале утверждает, что «покупка сериала «Слуга народа» Газпром-медиа и немедленное начало показа на ТНТ было одним из условий украинской стороны на переговорах в «нормандском формате» в Париже. Инфа 100%».

Права на показ телесериала "Слуга народа" российскому каналу ТНТ продала шведская компания Eccho Rights, сообщила пресс-служба студии "Квартал 95".