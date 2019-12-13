Верховный суд Великобритании перенес решение по "кредиту Януковича" на $3 млрд

Верховный суд Великобритании завершил очередные слушания в рамках судебного процесса между Россией и Украиной относительно так называемого «кредита Януковича» объемом 3 млрд долл. и отложил вынесение решения на 2020 год.

Об этом говорится в комментарии Министерства финансов Украины со ссылкой на заявления судей по результатам проведенных с 9 по 12 декабря слушаний, передает УНИАН.

Спор начался после того, как в конце 2015 года Украина не выплатила Москве более $3 млрд по евробондам, которые были выпущены при Викторе Януковиче и полностью выкуплены Россией. В начале декабря Минфин России сообщил, что сумма требований достигла около $4,5 млрд с учетом процентов. Ставка по этим евробондам составляет 5% годовых.

Украина считает этот кредит «взяткой» Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции.

Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям в январе 2016 года. В марте 2017 года Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, однако Украина подала апелляцию на это решение. В сентябре 2018 года Апелляционный суд отправил дело на новое рассмотрение в рамках полноценной процедуры.

«Результаты окончательной апелляции по заявлению России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году», - говорится в комментарии.

Отмечается, что в ходе слушаний команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного суда Великобритании.