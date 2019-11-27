Четыре страны призвали РФ обеспечить свободный доступ к Азовскому морю

Украина, Швеция, Литва и Эстония призвали Россию обеспечить доступ в украинские порты в Азовском море и гарантировать свободу судоходства.

"Мы принимаем во внимание возвращение в Украину судов, незаконно захваченных Россией 2018 года, и призываем Россию выполнять свои международные обязательства, обеспечивая беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и гарантируя свободу судоходства", - говорится в заявлении глав МИД упомянутых стран, передает "Европейская правда".

"Мы призываем Россию уважать международное право и его основные принципы и отменить шаги, которые противоречат этим принципам. Мы решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины актами агрессии российских вооруженных сил с февраля 2014 года и незаконным присоединением Автономной Республики Крым и города Севастополя в Российской федерации, чего мы не признаем ", - отмечается в заявлении.