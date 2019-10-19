Последнее обновление: 19.10.2019 10:27

Лукашенко и его Untouchables

Лукашенко в очередной во всеуслышание сказал, что он на самом деле думает о Конституции и прочем законодательстве, заявив на всю страну о существовании касты неприкасаемых популяцией примерно в 850 персоналий.

«Люди, которые находятся в кадровом реестре президента, обладают определенными полномочиями и защитой, иммунитетом. К примеру, без разрешения президента их нельзя задерживать, арестовывать. Это важно для того, чтобы они могли самостоятельно действовать», - заявил в пятницу Лукашенко в Академии управления.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование