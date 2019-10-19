Лукашенко и его Untouchables

Лукашенко в очередной во всеуслышание сказал, что он на самом деле думает о Конституции и прочем законодательстве, заявив на всю страну о существовании касты неприкасаемых популяцией примерно в 850 персоналий.

«Люди, которые находятся в кадровом реестре президента, обладают определенными полномочиями и защитой, иммунитетом. К примеру, без разрешения президента их нельзя задерживать, арестовывать. Это важно для того, чтобы они могли самостоятельно действовать», - заявил в пятницу Лукашенко в Академии управления.