Лукашенко: Я предлагал Клинтону должность в Союзном государстве

Лукашенко, посещая сегодня Академию управления, рассказал очередную байку о своем общении с лидерами зарубежных стран. На этот раз жертвой мемуаров Лукашенко «вживую» стал президент США Билл Клинтон.

Лукашенко утверждает, что предлагал Клинтону работу в Союзном государстве. По его словам, в кулуарах международного саммита встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном, а Клинтон, выясняется, собирался покидать свой пост.

"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы". Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел - он еще больше начал смеяться", - рассказал Лукашенко.

«Не дай бог президенту США руководить в Беларуси или России. Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей. Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа - две большие разницы. Поэтому с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще", - резюмировал «прирожденный» белорусский правитель.

Речь идет о короткой беседе Лукашенко с Клинтоном 19 ноября 1999 года в Стамбуле в рамках встречи глав государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Беседа состоялась в центре проведения пресс-конференций, куда главы государств прибыли на подписание адаптированного договора об обычных вооруженных силах в Европе.