Макей критикует ОБСЕ, но отставляет дверь открытой

Глава МИД Владимир Макей пожурил ОБСЕ за негативную оценку прошедших в Беларуси выборов в парламент, но сказал, что страна готова обсуждать реформирование избирательного законодательства с европейскими и американскими партнерами.

"Мы абсолютно открыты к диалогу, готовы к этому. Думаю, в конечном итоге мы найдем точки соприкосновения, взаимопонимания по этой тематике", - сказал Владимир Макей.

По его мнению, оценка выборов должна быть непредвзятой.

"Нельзя приезжать на выборы с заранее установившимися взглядами и предположениями… Назначать на такие важные посты, как руководитель наблюдательной миссии, людей с заведомо предвзятыми взглядами по отношению к той или иной стране, в данном случае Беларуси, нельзя. Если руководитель миссии приезжает в страну, это должна быть персона, к которой не должно быть претензий со стороны того или иного государства", - заявил министр.