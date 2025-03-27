Последнее обновление: 27.03.2025 13:17

Лукашенко сменил заместителя своей администрации и назначил первого зампреда Нацбанка

Лукашенко сегодня согласовал назначение Дмитрия Матусевича на должность заместителя главы своей администрации, сообщает его пресс-служба.

Ранее Дмитрий Матусевич занимал должность председателя Государственного комитета по имуществу.

Александр Егоров назначен первым заместителем председателя правления Нацбанка. До этого он был замглавы администрации Лукашенко, который курировал вопросы экономики, а ранее возглавлял «Банк развития».

Лукашенко также дал согласие на назначение Игоря Секреты заместителем министра иностранных дел, а Дмитрия Мирончика - начальником управления внешней политики своей администрации.

Кроме того, Тимофей Жигарев назначен первым заместителем председателя Национального статистического комитета; Алексей Ярковец - заместителем председателя Национального статистического комитета.

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