ОБСЕ: Выборы в парламент Беларуси не соответствовали стандартам демократии

Выборы в парламент Беларуси не соответствовали демократическим стандартам ОБСЕ, заявила в понедельник в Минске специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

"Вчерашние парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов", - заявила глава миссии ОБСЕ, которую цитирует sputnik.by.

Седерфельт назвала ряд претензий к прошедшим выборам: так, наблюдатели были недовольны тем, что большое число оппозиционных кандидатов были отстранены от участия в выборах, а избиратели, по ее словам, не могли получать должную информацию через СМИ. Вызывает беспокойство ОБСЕ в целом все этапы организации электоральной кампании.

"В день выборов мы отметили серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов, это вызывает определенные опасения в отношении того насколько честно подсчитывались голоса", - добавила она.