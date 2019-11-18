ПАСЕ: Беларусь не выполняет рекомендации по выборам

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) разочарована тем, что Беларусь не выполняет рекомендации по улучшению избирательного процесса, что лишает белорусских граждан права выбора.

Об этом заявил журналистам в понедельник глава делегации наблюдателей от ПАСЕ на парламентских выборах в Беларуси Лорд Бленкатра, передает ТАСС.

"Разочарованы, что Республика Беларусь не выполнила рекомендации, сделанные после выборов 2016 года. Это лишает граждан страны возможности участия в демократическом процессе", - сказал представитель ПАСЕ.