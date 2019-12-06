Последнее обновление: 06.12.2019 15:02

Ермошина по-прежнему хочет приурочить президентские выборы к ДР Лукашенко

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает оптимальной датой проведения выборов президента последние числа августа 2020 года.

"Никакой другой оптимальной даты как конец августа я не вижу. Но когда выборы будут назначены – это зависит от политической воли руководства", – цитирует Ермошину Sputnik.by.

По ее словам, вопрос о назначении даты выборов будет вынесен на весеннюю сессию парламента: в соответствии с избирательным законодательством, президентская кампания должна начаться в конце мая, то есть за три месяца до окончания полномочий главы государства.

Отвечая на замечание о том, что в конце августа еще люди могут находиться в отпусках, глава ЦИК сказала: "Для меня самое оптимальное время выборов – это конец ноября, но зато как в разгаре лета будет удобно проводить агитацию и уличные пикеты".

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