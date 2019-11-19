Евросоюз назвал "потерянной возможностью" парламентские выборы в Беларуси

Евросоюз расценивает досрочные парламентские выборы в Беларуси как "потерянную возможность" провести голосование "в полном соответствии международным стандартам".

С таким заявлением представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности Майя Косьянчич выступила в понедельник, 18 ноября.

Белорусские власти оставили без внимания ряд ключевых рекомендаций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Венецианской комиссии, подчеркнули в Брюсселе.

Европейский Союз призвал белорусские власти "безотлагательно возобновить работу над всесторонней избирательной реформой" в свете выборов президента республики в 2020 году. Подобная реформа необходима и для использования всего потенциала отношений между Беларусью и ЕС, отметили в Брюсселе. Евросоюз и впредь намерен поддерживать "стабильное, демократическое, суверенное и процветающее будущее" республики.