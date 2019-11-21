Последнее обновление: 21.11.2019 11:07

Великобритания призвала Беларусь решить проблемы в сфере демократических прав

Великобритания разочарована тем, что прошедшие 17 ноября парламентские выборы в Беларуси не соответствовали международным демократическим стандартам, сообщается в заявлении на сайте британского МИД.

Заявление сделано после ознакомления с предварительным отчетом наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сообщает Белапан.

«Мы также обеспокоены выводами ОБСЕ о том, что избирательная среда была чрезмерно ограничительной, не предусматривала какой-либо значимой конкуренции, основные демократические права также были ограничены, — говорится в заявлении. — Мы призываем правительство Беларуси работать над решением этих проблем, чтобы укрепить белорусскую демократию и предоставить избирателям и кандидатам возможность полноценного участия в демократическом процессе».

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