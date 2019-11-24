США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток - 2».

Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш, передает РБК.

«Причина такого шага в том, что это окно закрывается. Большая часть «Северного потока» уже построена», — заявил он и добавил, что санкции убедят строительные компании, участвующие в проекте, прекратить работу над ним.

«Это им дорого обойдется», — сказал Риш. По его словам, если ограничительные меры вступят в силу, то компании «будут вынуждены закрыться» и России придется искать другой способ завершить работу над газопроводом.

Как заявил сенатор, добавление положения о санкциях в проект бюджета будет значить, что в обеих палатах Конгресса и банковском комитете по этому вопросу есть общая позиция.

Издание уточняет, что текст положения о санкциях еще не обнародован, однако, по словам сенатора, он близок к акту «О защите энергетической безопасности Европы», который ранее представил республиканец Тед Круз.

Комитет сената по международным делам одобрил его в конце июля. Этот документ предлагает вводить ограничительные меры против иностранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб Nord Stream 2 в Балтийском море.

Санкции будут вводиться, если судно прокладывает трубы на глубине от 100 футов (примерно 30,5 м) ниже уровня моря. Кроме того, авторы законопроекта предложили замораживать активы этих лиц, находящиеся под юрисдикцией США, и штрафовать юрлица, которые обеспечивают страхование объекта.

21 ноября Тед Круз заявил, что санкции США могут задержать введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию более чем на год. Если Конгресс или Белый дом введут ограничительные меры против участвующих в строительстве компаний, проект, по словам Круза, прекратит свое существование, поскольку у России нет технологий прокладки газопровода по дну моря.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м в год пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. Проект предполагает ввод в эксплуатацию двух ниток трубопровода протяженностью 1224 км каждая, стоимость работ оценивается в €9,5 млрд. Компания — оператор газопровода - Nord Stream 2, подконтрольная «Газпрому». В проект также инвестировали компании из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции: OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie. Разрешение на прокладку газопровода дали Германия, Финляндия, Швеция и Дания, 30 октября маршрут трубы был согласован.

Против реализации проекта газопровода выступают власти США, Польши, Украины и стран Прибалтики. В октябре министр энергетики США Рик Перри заявил, что проект стал ударом по безопасности энергоснабжения в Европе. По его словам, после того, как газопровод введут в строй, Евросоюз станет подвержен риску возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия получит возможность прекратить транзит газа через Украину.