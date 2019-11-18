МИД России предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.

Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев, передает РИА Новости.

«Хотели бы привлечь внимание представителей отечественного бизнеса к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США», — сказал он.

По словам дипломата, Москва не исключает варианта, что ограничительные меры могут быть ужесточены: «К этому тоже надо быть готовым».

Возможность введения дополнительных национальных санкций против России, которая обсуждается в палате общин, вызывает у Москвы «откровенное недоумение», добавил Беляев. Последствия этой инициативы могут коснуться и британских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с российскими партнерами, указал он.

Говоря о возможном ужесточении санкций, Беляев отметил, что «принцип взаимности никто не отменял». Он также допустил, что ограничительные меры в условиях выхода Британии из ЕС могут негативно сказаться и на позиции Лондона, в частности «вызвать цепную реакцию, ускорив бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции».

По мнению представителя МИДа, Brexit отрицательно повлияет на темпы развития мировой и европейской экономики. «Исключительно негативных последствий выхода Британии из ЕС ожидают 43% компаний», — заявил он, ссылаясь на оценки динамики рынка Великобритании. По его словам, с начала года объем европейских сделок британских предприятий сократился на 32% и достиг десятилетнего минимума. Сложившаяся ситуация также создает риски для российских экономических операторов, которые работают на британском рынке.