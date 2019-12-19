Комитет Сената США одобрил крупный пакет санкций против России

Комитет Сената США по иностранным делам в среду, 18 декабря, одобрил законопроект о введении крупного пакета жестких санкций против России, которые прозвали "санкциями из ада".

За вынесение данного законопроекта на пленарное заседание Сената проголосовали 17 членов контролируемого республиканцами комитета, еще пять - высказались против, передает DW.

Все пять голосов "против" поступили от республиканцев, в том числе от председателя комитета Джима Риша. Когда именно данный законопроект будет голосоваться на пленарном заседании Сената, пока неясно. Прежде чем этот документ будет направлен на подпись президенту, он должен получить одобрение обеих палат Конгресса США - и Сената, и Палаты представителей.

Одобренный в сенатском комитете законопроект называется "Акт 2019 года о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, DASKA).

Он был выдвинут в феврале сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и лидером демократов в сенатском комитете по иностранным делам Бобом Менедесом с целью убедить президента США Дональда Трампа принять более жесткие меры против Москвы за предполагаемое вмешательство в американские выборы, агрессию против Украины и участие в гражданской войне в Сирии.

В числе прочего, DASKA предусматривает введение санкций против российского госдолга и киберсектора, нефтяной и газовой промышленности, а также банков, содействующих усилиям по вмешательству в иностранные выборы.