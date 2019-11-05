Последнее обновление: 05.11.2019 14:34

Украина и 3 страны продлили персональные санкции против России

Украина, Черногория, Албания и Норвегия вслед за Европейским Союзом продлили на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и представителей самопровозглашенных «ЛДНР».

Об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, обнародованном 4 ноября.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие национальной политики этим решением. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», – говорится в заявлении.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование