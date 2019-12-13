Последнее обновление: 13.12.2019 10:18

ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Евросоюз продлил до конца июля 2020 года санкции в отношении определенных отраслей российской экономики.

Об этом пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарля Мишеля заявил в четверг, 12 декабря, передает DW.

Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений, экспортный и импортный запрет на торговлю оружием и ряд других мер.

Евросоюз объявил о введении этих санкций в июле 2014 года. ЕС связывает их ослабление или отмену с урегулированием конфликта на востоке Украины.

Штрафные меры Евросоюза за аннексию Крыма остаются в силе до 23 июня 2020 года, а санкции, наложенные в связи с нарушением территориальной целостности Украины, - до 15 марта 2020 года.

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