США ввели санкции в отношении бизнеса Пригожина и связанных с ним лиц

Министерство финансов США вводит санкции в отношении четырех компаний и семерых физических лиц, которые, по данным Вашингтона, имеют отношение к российскому бизнесмену Евгению Пригожину и пытались оказать влияние на результаты промежуточных выборов в США в 2018 году.

Об этом говорится в официальных сообщения Минфина США и Госдепа, распространенных в понедельник, 30 сентября, передает DW.

"Реагируя на попытки России повлиять на демократический процесс в США, Соединенные Штаты накладывают санкции на четыре компании и семерых физических лиц, связанных с Агентством интернет-исследований (Internet Research Agency) и финансирующим его Евгением Пригожиным", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Кроме прочего, в рамках накладываемых санкций трем частным самолетам и яхте бизнесмена теперь будет запрещено пересекать границу США. По словам Помпео, эта мера должна будет увеличить давление на.

В список лиц помимо самого Пригожина включены сотрудники Internet Research Agency – Михаил Бурчик, Вадим Подкопаев, Владимир Венков, Игорь Нестеров, Денис Кузьмин и Д.Асланов.

Как сообщил в понедельник американский телеканал NBC, введение новых санкций в отношении бизнесмена Евгения Пригожина, подозреваемого в организации вмешательства Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, связано с планом России 2018 года подогреть в США расовый конфликт и спровоцировать на этом фоне вражду и беспорядки в стране.

Документы, подтверждающие соответствующие намерения, были получены через базирующийся в Лондоне центр "Досье", являющийся проектом бывшего владельца нефтяной компании "ЮКОС", а ныне активного критика Кремля Михаила Ходорковского. Они представляют собой записи коммуникаций между различными представителями структур, связанных с Евгением Пригожиным, отмечается на сайте NBC.

В одном из документов говорится, что избрание Дональда Трампа президентом США "углубило конфликты в американском обществе", и предполагается, что в случае успеха кампании по влиянию она сможет "подорвать территориальную целостность США, а также их военный и экономический потенциал". При этом на сайте NBC указывается, что канал не смог провести независимую проверку подлинности этих документов.

"Пусть это станет предупреждением, - заявил в понедельник Майк Помпео. - Любой, кто окажется связанным с этими лицами, компаниями, самолетами и судном, может стать объектом будущих санкций. США продолжат работать для того, чтобы гарантировать, что этот Пригожин и другие, подобные ему, не получат ни комфорта, ни убежища, пока они занимаются дестабилизирующей деятельностью, которая угрожает интересам Соединенных Штатов, а также их союзников и партнеров".

Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что "честные и свободные выборы являются ядром американской демократии". "Мы задействуем наши органы власти против любого, кто попытается подорвать наши процессы и губительно повлиять на избирателей", - подчеркнул он.

С мая 2017 года комиссия под руководством спецпрокурора по России Роберта Мюллера расследовала предполагаемое вмешательство Кремля в президентские выборы 2016 года. После ознакомления с результатами этого расследования в марте 2019 года генпрокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил, что в докладе не отрицается факт вмешательства России в выборы.

По данным Роберта Мюллера, данное вмешательство осуществлялось через "Агентство интернет-исследований", которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, а также через хакерские атаки. Со своей стороны, Уильям Барр, ознакомившись с докладом, заявил, что доказательств связи этой деятельности с командой Трампа найдено не было.