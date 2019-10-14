Последнее обновление: 14.10.2019 15:01

Евросоюз продлил санкции против России из-за отравления Скрипаля

Евросоюз продлил на год санкции против физических и юридических лиц, которые ответственны за применение или производство химического оружия, включая меры в отношении четырех россиян в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Совет сегодня продлил до 16 октября 2020 года ограничительные меры ЕС в отношении применения и распространения химического оружия. Эти санкции, которые состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц, в настоящее время применяются к девяти лицам: пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери. Также в списке научно-исследовательский центр - главная организация сирийского режима по разработке химического оружия", - говорится в заявлении ЕС.

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