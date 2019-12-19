Последнее обновление: 19.12.2019 20:39

ЕС продлил санкции против России на полгода

Совет ЕС продлил действие экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

Меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также сферу товаров двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года на один год. Впоследствии санкции усиливались и неоднократно продлевались.

В последний раз Брюссель продлевал пакет секторальных санкций летом этого года. Срок его действия должен был истечь 31 января 2020 года, передает РБК.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что время для снятия антироссийских санкций еще не пришло. Его поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который пообещал не ослаблять санкционного давления на Россию ради поддержания суверенитета и территориальной целостности Украины.

Со стороны ЕС сейчас действует несколько пакетов мер против России. Помимо экономических введены также индивидуальные санкции против российских физических лиц и организаций. Этот пакет мер также традиционно продлевается на полгода.

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