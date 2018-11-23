Последнее обновление: 23.11.2018 13:00

Лукашенко по-прежнему готов приватизировать людей, а не предприятия

Лукашенко продолжает рассматривать приватизацию как средство «за дорого» избавить государство от непривлекательных с экономической точки зрения активов, повесив при этом на инвестора заботу о коллективе.

"Мы готовы продать все - не вопрос. Вопрос в цене. А еще раньше нужно ответить, надо ли нам это. Если мы примем решение, что нам надо что-то продать, в том числе иностранному инвестору, критерии понятны. Первый критерий - это цена", - заявил сегодня Лукашенко.

По его словам, часто, когда инвестор заинтересован в приобретении какого-то предприятия, возникает вопрос, что будет с работниками - новый хозяин планирует уволить многих из них.

"Я спрашиваю: и что мне делать с этими людьми? Ответа нет. Нам такие предложения не нужны. Главное - это люди. На уровень главы государства вносите только комплексные предложения, если уверены, что они действительно эффективны и выгодны нам. Совмин должен разобраться с этим вопросом до 31 декабря этого года", - поручил он.

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