Последнее обновление: 26.09.2019 17:03

Лукашенко: Буду президентом, сколько люди доверят

Лукашенко заявил о невозможности транзита власти в Беларуси, и что он будет президентом до тех пор, пока ему это позволяет здоровье.

"Нет у нас транзита власти, разговоров. Наш президент будет избран только народом", - заявил Лукашенко на встрече с представителями отдельных украинских СМИ.

Он сказал, что будет работать на посту президента столько, сколько люди доверят.

"И пока есть здоровье. Если не здоров, так нечего сюда лезть. Главное - здоровье и доверие людей", - подчеркнул белорусский правитель.

"Я не присматриваюсь, где этот президент, но он где-то есть уже. Я же не вечный, и до смерти я президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, - спокойно", - продолжил он за здравие.

Лукашенко также исключил возможность победы несистемного кандидата, как, например, в Украине – победа артиста.

«У нас совершенно иной подход, несколько иная действительность. У нас социально ориентированная экономика, мы не станем все резать на куски и приватизировать, у нас нет олигархата, олигархических кланов, которые влияли бы на власть и, упаси бог, на президента", - напомнил Лукашенко параметры белорусской матрицы.

Кроме того, он считает, что белорусский электорат уже не может выйти за очерченные властью границы поведения.

"Люди привыкли, уже приучены идти от жизни, смотреть, кто он такой. Нет той ситуации, когда люди, закрыв глаза, могут за кого-то проголосовать, это невозможно", - заверил белорусский правитель.

Закончил Лукашенко тему президентства в Беларуси любимой былью о том, что президентами рождаются.

"Ты будешь называться президентом, но ты не станешь им, если им не родился. Настоящим президентом, когда между тобой и народом химия какая-то, ты должен родиться. Если у тебя от рождения этого нет, ты не станешь президентом, будешь хорошим управленцем, плохим или средним"…

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