Украина назвала неприемлемым газовое предложение Газпрома

Предложение Газпрома украинскому Нафтогазу о продлении действующего контракта о транзите газа через Украину власти страны считают неприемлемым.

Об этом в понедельник, 18 ноября, на телеканале ICTV заявил министр энергетики Украине Алексей Оржель.

«Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины, учитывая то, что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год", - сказал Оржель.

Предложение Газпрома предполагало в обмен на скидку на газ отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, в том числе и отказ от 2,56 млрд долларов, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что предложенная Газпромом скидка экономически нецелесообразна: она окупится за 28 лет, тогда как Газпром уже должен Нафтогазу большую сумму.

"С экономической точки зрения нет никакого смысла ждать 28 лет для того, чтобы получить то, что мы получим в следующем году", - заявил он, передает DW.

Нафтогаз, по словам Витренко, собирается вести переговоры по продлению транзитного контракта с Газпромом в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Это позволит более "прозрачно" обсудить последние предложения российского газового гиганта.

17 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий реструктуризацию Нафтогаза в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета Европейского энергетического сообщества. В Киеве его считают важным шагом в подготовке к заключению нового контракта с Газпромом.