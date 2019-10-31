Путин готов значительно снизить цены на газ для Украины

Россия готова к переговорам о поставках газа в Украину по значительно сниженным ценам, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой украинские потребители российского газа получают этот газ сегодня», — заявил Путин.

«А то, что газ это российский, никаких сомнений нет, никакого реверса там на самом деле нет. Это не реверс, это ложный реверс», — сказал он. По словам Путина, выгоды украинской стороны «очевидны» как для жителей, так и для экономики страны.

По мнению Путина, прошедшие 28 октября переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» при участии Еврокомиссии были конструктивными.

«Мы считаем, что переговоры были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров», — заявил Путин.

Вместе с тем, он отметил, что обвинения «Газпрома» в монополизации украинского рынка абсурдны, поскольку компания не занимается транзитом газа через страну — это делают внутригосударственные компании. По его словам, та же ситуация происходит и в общении с Евросоюзом.