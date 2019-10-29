Газовые переговоры между ЕС, Россией и Украиной пока не увенчались успехом

В Еврокомиссии рассчитывали, что четвертый раунд трехсторонних газовых переговоров принесет конкретные результаты и РФ с Украиной согласуют ключевые параметры транзита российского газа в ЕС.

Впрочем, по итогам встречи, прошедшей в Брюсселе в понедельник, 28 октября, зампредседателя Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович был разочарован. Он пояснил, что одна из сторон оказалась не готовой к обсуждению конкретных параметров.

Во время предыдущего раунда переговоров в сентябре Россия согласилась подписывать договоры с Украиной по европейским нормам, внедрение которых в свое законодательство Киев тогда как раз активизировал. Следуя этому, Шефчович теперь представил новое предложение касательно транзита российского газа по территории Украины, передает DW.

Руководитель украинской делегации, министр энергетики Алексей Оржель заявил журналистам, что поддерживает это предложение. Он отметил, что, по сравнению с предыдущим предложением Еврокомиссии, нынешнее "лучше проработано", а в цифрах отличий нет.

Судя по словам Шефчовича, его нынешнее предложение все же отличается от выдвинутого им в январе. Тогда детали замглавы Еврокомиссии не раскрыл, но из разных источников стало известно, что речь шла о минимальных объемах транзита по территории Украины российского газа - на уровне 60 миллиардов кубометров в год с возможностью гибкого бронирования дополнительных 30 миллиардов. Теперь же Шефчович цифры привел, посетовав, что они так или иначе просочились бы в прессу. А именно, минимальные объемы транзита он предлагает в районе между 40 и 60 миллиардами кубометров газа, а дополнительные - между 22 и 30 миллиардами.

Предложенная продолжительность контракта не изменилась - минимум десять лет. Но и здесь Шефчович пошел навстречу России, предложив прописать в контракте возможность прекратить его исполнение уже через пять лет, если существенно изменятся обстоятельства.

Зампредседателя Еврокомиссии уточнил, что, тогда как украинская сторона согласилась на эти условия и готова была их обсуждать, российская не захотела делать то же самое.

Основная причина нежелания в том, что представители Москвы приехали в Брюссель со своим новым предложением решить все вопросы пакетом.

Руководитель делегации РФ, министр энергетики Александр Новак подтвердил готовность сотрудничать с Украиной на основании европейского законодательства. Но в Москве хотят договориться с Киевом сразу по всем вопросам, касающимся газа. Это и судебные споры в Стокгольмском арбитраже, и решения Антимонопольного комитета Украины, наложившего в 2016 году на "Газпром" штраф в размере около шести миллиардов долларов США. Кроме того, Новак хочет договориться о поставках газа Украине из РФ в пакете с транзитом.

Украинская делегация от этого пакета осталась не в восторге. Оржель подчеркнул, что транзит газа в ЕС "не связан с вопросами других пакетных договоренностей". По его словам, другие вопросы должны решаться в двухстороннем формате между "Газпромом" и "Нафтогазом". Украина готова покупать газ у России, но лишь на выгодных для обеих сторон условиях и по конкурентной цене.

Возможно, крупнейшим препятствием в переговорах между Украиной и Россией при посредничестве ЕС было требование Москвы достичь мирового соглашения по поводу Стокгольмского арбитража. Напомним, по итогам его решений по двум искам "Газпром" остался должен "Нафтогазу" более 2,5 миллиардов долларов США. Российская компания не согласилась с этим решением и подала апелляцию. Ранее в Украине и слышать не хотели о том, чтобы простить России такую сумму. Теперь же тон немного изменился - Алексей Оржель признал возможность поиска решения, хотя и подчеркнул, что простого отказа от решений Стокгольмского арбитража не может быть.

Сама трехсторонняя встреча длилась около полутора часов - приблизительно столько же, сколько и в сентябре. Уже во время заседания стало понятно, что переговоры идут не гладко, потому что Шефчович в Twitter призвал всех участников быть конструктивными.

Впоследствии он пояснил свое обращение тем, что "время истекает". Как известно, нынешний контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует лишь до 31 декабря. В случае отсутствия новых соглашений с 1 января транзит газа по территории Украины прекратится.

Без нового межсетевого соглашения между операторами газотранспортных систем (ГТС) Украины и России (так называемый "interconnection agreement") станет невозможным ни долгосрочный транзит, ни краткосрочное бронирование мощностей. Таким образом он ответил на предположения, что в случае полного внедрения Украиной Третьего энергопакета ЕС она будет обязана выставлять на аукцион мощности своей ГТС.

Тем временем и ЕС, и Россия ждут имплементации Украиной европейских норм, главная из которых - это анбандлинг "Нафтогаза", то есть выведение из его структуры оператора украинской ГТС. Этого оператора еще придется сертифицировать - делает это украинский регулятор, а подтверждает Секретариат Энергетического сообщества в Вене. Лишь таким образом сертифицированный оператор считается действительно независимым.

Для этого Верховной раде Украины еще следует принять во втором чтении закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставкам. Возможность для этого представится либо уже на этой неделе, либо на неделе с 11 по 15 ноября, когда будут проходить пленарные заседания украинского парламента. Оржель пообещал, что Украина все успеет и после 17 декабря будет возможность подписывать контракты с новым, независимым оператором.

Несмотря на все расхождения, и российский, и украинский министры назвали нынешние переговоры "позитивными". Следующий раунд должен пройти в ноябре. Новак при этом говорил о конце месяца, а Оржель готов встречаться уже после 11 ноября.