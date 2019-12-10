Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского» саммита заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять.

«Мне кажется, мы в принципе сняли вопрос относительно $3 млрд, которые мы выиграли», - сказал он. По словам Зеленского, украинская позиция простая: «Мы готовы взять газом». «Это компромисс, на который мы готовы идти», — отметил президент, передает РБК.

Говоря о продлении договора о транзите газа, который истекает 31 декабря, Зеленский сказал, что он будет подписан более чем на один год. Он уточнил, что во время переговоров настаивал на подписании десятилетнего контракта.

Встреча Путина и Зеленского в формате тет-а-тет прошла в понедельник, 9 декабря, в Париже в рамках саммита «нормандском четверки».

На переговорах по газу от России, в частности, приняли участие министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. От Украины — исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Российский президент Владимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» заявил, что стоимость газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже при условии, что Россия и Украина договорятся о «совместной честной работе».

«Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?» И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — сказал Путин.

Президент уточнил, что прежде всего речь идет о промышленном потребителе, так как цена газа для бытового потребителя дотируется.

«Мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая», — пояснил он.