Последнее обновление: 15.11.2019 09:17

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Категории: Украина Газ

Россия готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Украиной, но есть риск прекращения поставок в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Украина взяла на себя обязательства привести свое законодательство в соответствие с европейским.

«Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное», — сказал он.

Новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому» обостряют ситуацию в российско-украинских переговорах, добавил глава государства, передает ТАСС.

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) провел исследование и пришел к выводу, что Россия сможет отказаться от транзита газа через Украину только за счет существенного сокращения поставок на европейский рынок, несмотря на ожидаемый рост профицита мощностей после запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование