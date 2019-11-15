Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Россия готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Украиной, но есть риск прекращения поставок в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Украина взяла на себя обязательства привести свое законодательство в соответствие с европейским.

«Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное», — сказал он.

Новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому» обостряют ситуацию в российско-украинских переговорах, добавил глава государства, передает ТАСС.

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) провел исследование и пришел к выводу, что Россия сможет отказаться от транзита газа через Украину только за счет существенного сокращения поставок на европейский рынок, несмотря на ожидаемый рост профицита мощностей после запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока».